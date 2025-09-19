Journées du Patrimoine Isigny-sur-Mer

e château de Vouilly ouvre ses portes pour vous présenter son Histoire au fil des siècles.

Le château de Vouilly ouvre ses portes pour vous présenter son Histoire au fil des siècles. Avec un petit focus sur le camp de presse de 1944, grâce à l’exposition « Somewhere in Normandy » présente dans une des granges attenante du château. L’exposition retrace l’histoire des cinquante reporters de guerre américains et leur vie au camp de presse du château. La famille Hamel vous fera visiter la salle de presse restée en l’état et vous présentera l’Histoire du château notamment celle de son Orangerie et de son Pigeonnier. Une fois entré dans la cour du château vous pourrez déambuler tranquillement dans l’exposition et les jardins.

Château de Vouilly Isigny-sur-Mer 14230 Calvados Normandie +33 6 42 37 56 10 chateauvouilly14@gmail.com

he Château de Vouilly opens its doors to present its history over the centuries.

as Schloss Vouilly öffnet seine Türen, um Ihnen seine Geschichte im Laufe der Jahrhunderte zu präsentieren.

l Castello di Vouilly apre le sue porte per presentare la sua storia nel corso dei secoli.

l castillo de Vouilly abre sus puertas para presentar su historia a lo largo de los siglos.

