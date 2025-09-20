Journées du Patrimoine Jardin de Pomone La Fayolle Essouvert
Journées du Patrimoine Jardin de Pomone La Fayolle Essouvert samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine Jardin de Pomone
La Fayolle Catherine Giraud et Jean-Yves Maisonneuve Essouvert Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
visite libre ou visite guidée à 16h
Début : Samedi 2025-09-20
Promenade contée à la découverte du patrimoine fruitier.
La Fayolle Catherine Giraud et Jean-Yves Maisonneuve Essouvert 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 32 38 contact@lejardindepomone.fr
English : Heritage Day Pomona Garden
Discover Pomona’s garden on this original tour of the fruit-growing heritage of temperate and Mediterranean climates.
German :
Erzählter Spaziergang zur Entdeckung des Obsterbes.
Italiano :
Una passeggiata narrativa alla scoperta del nostro patrimonio frutticolo.
Espanol :
Un paseo narrativo para descubrir nuestro patrimonio frutícola.
