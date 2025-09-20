Journées du Patrimoine Jardin des cabanes Rue René III comte de Sanzay Argentonnay

Journées du Patrimoine Jardin des cabanes Rue René III comte de Sanzay Argentonnay samedi 20 septembre 2025.

Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay Deux-Sèvres

Gratuit

À la fois pédagogique, nourricier, agroécologique et expérimental, le Jardin des Cabanes est cultivé selon les principes de la permaculture. En une dizaine d’années, le jardin est passé d’une simple prairie à un luxuriant terrain de jeu et de contemplation riche d’une grande biodiversité. C’est un jardin partagé ouvert à toutes et tous, en plein cœur du village d’Argenton-les-Vallées.

Visite libre ou guidée par les colporteurs. Possibilité de rejoindre la parcelle de vigne de l’association La George. .

Rue René III comte de Sanzay Château de Sanzay Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 22 53

