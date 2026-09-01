Journées du Patrimoine Jardin des Perrignes Manoir des Perrignes Cour-Maugis sur Huisne
samedi 19 septembre 2026 · Manoir des Perrignes · Cour-Maugis sur Huisne
Informations pratiques
Cour-Maugis sur Huisne
Journées du Patrimoine Jardin des Perrignes
Manoir des Perrignes Lieu Dit les Perrignes Cour-Maugis sur Huisne Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visite libre des extérieurs le jardin est inscrit au titre des Monuments Historiques. .
Manoir des Perrignes Lieu Dit les Perrignes Cour-Maugis sur Huisne 61110 Orne Normandie +33 6 15 11 54 22
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English : Journées du Patrimoine Jardin des Perrignes
L’événement Journées du Patrimoine Jardin des Perrignes Cour-Maugis sur Huisne a été mis à jour le 2026-08-25 par OT CdC Coeur du Perche
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