Journées du Patrimoine – Jardins des Fontaines Bleues Château de Beaulon – Jardins des Fontaines Bleues Saint-Dizant-du-Gua

Informations pratiques

Saint-Dizant-du-Gua

Journées du Patrimoine – Jardins des Fontaines Bleues

Château de Beaulon – Jardins des Fontaines Bleues 25 Rue Saint-Vincent Saint-Dizant-du-Gua Charente-Maritime

Tarif : 8.5 – 8.5 – 8.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Site classé. Promenade, flânerie au gré du visiteur à travers les 13 ha du parc, le jardin bleu et ses parfums. Les légendaires « Fontaines Bleues », Pigeonnier (1740) aux 1500 nids balayés par son échelle tournante.

.

Château de Beaulon – Jardins des Fontaines Bleues 25 Rue Saint-Vincent Saint-Dizant-du-Gua 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 96 13 info@beaulon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A designated historic site. Visitors can stroll or wander at their leisure through the park’s 13 hectares, the Blue Garden, and its fragrances. The legendary “Blue Fountains,” the Dovecote (1740) with its 1,500 nests swept by its rotating ladder.

L’événement Journées du Patrimoine – Jardins des Fontaines Bleues Saint-Dizant-du-Gua a été mis à jour le 2026-09-11 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge