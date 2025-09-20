Journées du patrimoine Jeu de piste au musée Place Dr Esquirol Agen

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20 2025-09-21

Muni.e.s d’un livret-jeux (à récupérer à l’accueil du musée), partez en famille à la découverte de l’architecture et de l’histoire du musée des Beaux-Arts d’Agen. Parcourez, observez et résolvez les énigmes ! Jeune public, familles, en autonomie.

Place Dr Esquirol Musée des Beaux-Arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Journées du patrimoine Jeu de piste au musée

Armed with a game booklet (available from the museum reception desk), take your family on a discovery of the architecture and history of the Musée des Beaux-Arts d?Agen. Browse, observe and solve the riddles! Young visitors, families, self-guided.

German : Journées du patrimoine Jeu de piste au musée

Mit einem Spieleheft (am Empfang des Museums erhältlich) können Sie mit Ihrer Familie die Architektur und die Geschichte des Museums der Schönen Künste in Agen entdecken. Durchsuchen, beobachten und lösen Sie Rätsel! Junges Publikum, Familien, selbstständig.

Italiano :

Armati di un libretto di giochi (disponibile alla reception del museo), partite in famiglia alla scoperta dell’architettura e della storia del Musée des Beaux-Arts d’Agen. Sfogliate, osservate e risolvete gli enigmi! Giovani visitatori, famiglie, visita autonoma.

Espanol : Journées du patrimoine Jeu de piste au musée

Equipados con un cuaderno de juegos (disponible en la recepción del museo), salid en familia a descubrir la arquitectura y la historia del Museo de Bellas Artes de Agen. Explore, observe y resuelva los enigmas Jóvenes visitantes, familias, autoguiado.

