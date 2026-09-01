Informations pratiques

Boulazac Isle Manoire

Journées du Patrimoine : Jeu de piste « Sur la bonne voie – Dans la peau d’un cheminot »

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 11:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Nouveauté, 100% ludique et culturelle !!

Partez à la découverte de l’histoire du réseau ferroviaire local à travers un jeu de piste immersif au cœur de la gare de Niversac, sur le site du Fanal, Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux.

Nouveauté, 100% ludique et culturelle !!

Partez à la découverte de l’histoire du réseau ferroviaire local à travers un jeu de piste immersif au cœur de la gare de Niversac, sur le site du Fanal, Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux.

En équipe, incarnez des cheminots du XXe siècle et relevez une série de défis pour faire partir votre train en vous adaptant aux réalités de l’époque.

De la mise en circulation des trains à vapeur aux TER d’aujourd’hui, explorez le patrimoine ferroviaire, découvrez l’évolution des lignes de chemin de fer et des usages.

Une activité ludique qui mêle observation, coopération et découverte, à vivre dans le cadre des Journées européennes du patrimoine sur le Grand Périgueux.

Durée : 45 min à 1h.

Gratuit.

Accessible à partir de 10 ans, sur réservation au 05 53 53 10 63, 10 participants maximum par créneau. .

204 Rue Laure Gatet Boulazac Isle Manoire 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 53 10 63 contact@tourisme-grandperigueux.fr

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English : Journées du Patrimoine : Jeu de piste « Sur la bonne voie – Dans la peau d’un cheminot »

New, 100% fun and cultural!!

Discover the history of the local rail network through an immersive scavenger hunt in the heart of the Niversac train station, at the Fanal site, home to the Grand Périgueux Intermunicipal Tourist Office.

L’événement Journées du Patrimoine : Jeu de piste « Sur la bonne voie – Dans la peau d’un cheminot » Boulazac Isle Manoire a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux