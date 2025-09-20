Journées du patrimoine Jeune public Atelier « Façades » Place du docteur Esquirol Agen

Place du docteur Esquirol Musée des beaux-arts Agen Lot-et-Garonne

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Joue avec les fenêtres, les portes, les colonnes, les corniches, mélange les styles et imagine une nouvelle façade au musée des Beaux-Arts d’Agen ! Jeune public, avec Julien Darme, médiateur. Toutes les 30 minutes.

Place du docteur Esquirol Musée des beaux-arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr

English : Journées du patrimoine Jeune public Atelier « Façades »

Play with windows, doors, columns, cornices, mix styles and imagine a new façade for the Musée des Beaux-Arts d’Agen! Young public, with mediator Julien Darme. Every 30 minutes.

German : Journées du patrimoine Jeune public Atelier « Façades »

Spiele mit Fenstern, Türen, Säulen und Gesimsen, mische verschiedene Stile und entwerfe eine neue Fassade für das Museum der Schönen Künste in Agen? Junges Publikum, mit Julien Darme, Mediator. Alle 30 Minuten.

Italiano :

Giocate con finestre, porte, colonne e cornici, mescolate gli stili e immaginate una nuova facciata per il Musée des Beaux-Arts d’Agen! Pubblico giovane, con Julien Darme, mediatore. Ogni 30 minuti.

Espanol : Journées du patrimoine Jeune public Atelier « Façades »

Juega con ventanas, puertas, columnas y cornisas, mezcla estilos e imagina una nueva fachada para el Museo de Bellas Artes de Agen Público joven, con Julien Darme, mediador. Cada 30 minutos.

