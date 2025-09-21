Journées du patrimoine Jeune public Atelier pop-up sur le patrimoine architectural agenais Place du docteur Esquirol Agen
Crée une carte pop-up à l’aide de reproductions de gravures ou de cartes postales anciennes ! A partir de monuments emblématiques d’Agen, imagine un décor dans lequel des personnages se promèneront. Jeune public, à partir de 7 ans, avec Hélène Méry, artiste plasticienne.
Place du docteur Esquirol Musée des beaux-arts Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 69 47 23 musee@agen.fr
English : Journées du patrimoine Jeune public Atelier pop-up sur le patrimoine architectural agenais
Create a « pop-up » map using reproductions of old engravings or postcards! Use Agen?s emblematic monuments to create a setting for characters to wander through. For young audiences aged 7 and over, with visual artist Hélène Méry.
German : Journées du patrimoine Jeune public Atelier pop-up sur le patrimoine architectural agenais
Erstelle eine « Pop-up »-Karte mithilfe von Reproduktionen alter Stiche oder Postkarten! Entwirf aus den symbolträchtigen Monumenten von Agen eine Szenerie, in der die Figuren herumlaufen. Junges Publikum ab 7 Jahren, mit Hélène Méry, bildende Künstlerin.
Italiano :
Create una mappa pop-up utilizzando riproduzioni di vecchie incisioni o cartoline! Utilizzate i monumenti simbolo di Agen per creare un’ambientazione in cui i personaggi possano aggirarsi. Per bambini dai 7 anni in su, con l’artista visiva Hélène Méry.
Espanol : Journées du patrimoine Jeune public Atelier pop-up sur le patrimoine architectural agenais
Cree un mapa desplegable a partir de reproducciones de grabados o postales antiguas Utiliza los monumentos emblemáticos de Agen para crear un escenario en el que los personajes puedan deambular. Para niños a partir de 7 años, con la artista plástica Hélène Méry.
