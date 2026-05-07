Koumac

Journées du patrimoine

G6X7+7F4, Tiebaghi, Nouvelle-Calédonie Koumac Nouvelle-Calédonie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Les Journées du Patrimoine 2026 se déroulent les 17 et 18 octobre 2026 à Koumac. Organisées par l’ASPMHNC, elles proposent la découverte du patrimoine minier avec visites, restauration et animations.

.

G6X7+7F4, Tiebaghi, Nouvelle-Calédonie Koumac 98850 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 52.00.75 vieuxvillagetiebaghi@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Journées du Patrimoine 2026 take place on October 17 and 18, 2026 in Koumac. Organized by the ASPMHNC, they offer a chance to discover the mining heritage with tours, food and entertainment.

L’événement Journées du patrimoine Koumac a été mis à jour le 2026-05-07 par Tourisme Province Nord