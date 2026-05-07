Journées du patrimoine Koumac
Journées du patrimoine Koumac samedi 17 octobre 2026.
Koumac
Journées du patrimoine
G6X7+7F4, Tiebaghi, Nouvelle-Calédonie Koumac Nouvelle-Calédonie
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Les Journées du Patrimoine 2026 se déroulent les 17 et 18 octobre 2026 à Koumac. Organisées par l’ASPMHNC, elles proposent la découverte du patrimoine minier avec visites, restauration et animations.
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G6X7+7F4, Tiebaghi, Nouvelle-Calédonie Koumac 98850 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 52.00.75 vieuxvillagetiebaghi@gmail.com
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English :
The Journées du Patrimoine 2026 take place on October 17 and 18, 2026 in Koumac. Organized by the ASPMHNC, they offer a chance to discover the mining heritage with tours, food and entertainment.
L’événement Journées du patrimoine Koumac a été mis à jour le 2026-05-07 par Tourisme Province Nord
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