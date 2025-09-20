Journées du patrimoine La Chailleuse Centre du village La Chailleuse

Journées du patrimoine La Chailleuse samedi 20 septembre 2025.

Centre du village 2 Place de la Mairie La Chailleuse Jura

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

A l’occasion des journées du patrimoine, plusieurs animations gratuites sont organisées

– une visite d’une église classé au titre des monuments historiques Les guides bénévoles de l’AMIVE feront découvrir aux visiteurs un pan de notre histoire comtoise et revivre des personnages d’antan.

– exposition Fil de l’histoire et fils de couleur naissance d’une bannière brodée 40 brodeuses du village et de toute la France ont patiemment brodé 40 motifs évoquant l’église, l’ancien château, l’histoire du site et le patrimoine naturel.

– balade dans le village et au belvédère de la Madone découvrir le four banal, la chapelle de l’hôpital et de jolies maisons anciennes. .

