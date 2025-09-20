Journées du Patrimoine La Chapelle-de-Bragny
Journées du Patrimoine La Chapelle-de-Bragny samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
SAMEDI 20 SEPTEMBRE 14h et 17h
Visite commentée du domaine avec Joël Jannet qui abordera différents thèmes l’histoire du four à pain, l’abolition des privilèges et des banalités, le rattachement à la Chapelle de Bragny/ST Martin d’Autun/ Cluny), la déclinaison du mot Ban, l’architecture locale (tuiles plates/ laves/ lauzes, maçonnerie terre/pierre).
Durée 1h15.
A 16h Contes et légendes
A partir de 3 ans avec Hanna Mar Yan
Des histoires à dormir debout ou rêver assis dont vous trouverez peut-être après, des traces bien réelles dans le parc…
18h Apéro piano-bar sous les étoiles en terrasse.
Sur place boissons et petite restauration.
Entrée libre.
Repli au Tintam’Art ou Abriculture, .
En cas de pluie légère, programmation maintenue et adaptée. Lieu de repli sur place. .
La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr
English : Journées du Patrimoine
German : Journées du Patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2025-08-29 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne