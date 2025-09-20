Journées du Patrimoine La Chapelle-de-Bragny

La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

SAMEDI 20 SEPTEMBRE 14h et 17h

Visite commentée du domaine avec Joël Jannet qui abordera différents thèmes l’histoire du four à pain, l’abolition des privilèges et des banalités, le rattachement à la Chapelle de Bragny/ST Martin d’Autun/ Cluny), la déclinaison du mot Ban, l’architecture locale (tuiles plates/ laves/ lauzes, maçonnerie terre/pierre).

Durée 1h15.

A 16h Contes et légendes

A partir de 3 ans avec Hanna Mar Yan

Des histoires à dormir debout ou rêver assis dont vous trouverez peut-être après, des traces bien réelles dans le parc…

18h Apéro piano-bar sous les étoiles en terrasse.

Sur place boissons et petite restauration.

Entrée libre.

Repli au Tintam’Art ou Abriculture, .

En cas de pluie légère, programmation maintenue et adaptée. Lieu de repli sur place. .

La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

