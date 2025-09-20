Journées du Patrimoine La chapelle de l’Ouvroir Rue Monseigneur Vion La Forêt-sur-Sèvre

Journées du Patrimoine La chapelle de l'Ouvroir Rue Monseigneur Vion La Forêt-sur-Sèvre samedi 20 septembre 2025.

Rue Monseigneur Vion Chapelle de l'Ouvroir La Forêt-sur-Sèvre Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Cette chapelle du XIXème au retable remarquable certainement datée du XVIIIème accueillera une exposition de peinture ainsi que l’exposition « Raconte-moi ton arbre ».

Accès libre. .

+33 6 62 73 29 69

