Journées du patrimoine : La chapelle Saint-Yves Saint-Yves Lignol
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Yves · Lignol
Informations pratiques
Lignol
Journées du patrimoine : La chapelle Saint-Yves
Saint-Yves Chapelle Lignol Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Construite à partir du 15e siècle au cœur du village du même nom, la chapelle est atypique pour son clocher porche de très belle facture, inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Kernascléden. .
Saint-Yves Chapelle Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 6 78 23 06 10
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English :
L’événement Journées du patrimoine : La chapelle Saint-Yves Lignol a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan
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