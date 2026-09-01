Journées du patrimoine : La chapelle Saint-Yves Saint-Yves Lignol

Informations pratiques

Lignol

Journées du patrimoine : La chapelle Saint-Yves

Saint-Yves Chapelle Lignol Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Construite à partir du 15e siècle au cœur du village du même nom, la chapelle est atypique pour son clocher porche de très belle facture, inspiré de l’architecture de Notre-Dame de Kernascléden. .

Saint-Yves Chapelle Lignol 56160 Morbihan Bretagne +33 6 78 23 06 10

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English :

L’événement Journées du patrimoine : La chapelle Saint-Yves Lignol a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan