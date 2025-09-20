Journées du Patrimoine Château de La Clayette La Clayette

Journées du Patrimoine Château de La Clayette La Clayette samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine

Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

Ouverture exceptionnelle du Château de La Clayette.

Accès à la cour d’honneur, cuisines médiévale, tour médiévale, orangerie, chapelle du château. .

Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr

English : Journées du Patrimoine

German : Journées du Patrimoine

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine La Clayette a été mis à jour le 2025-08-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais