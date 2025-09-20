Journées du Patrimoine Château de La Clayette La Clayette
Journées du Patrimoine Château de La Clayette La Clayette samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20 14:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-20
Ouverture exceptionnelle du Château de La Clayette.
Accès à la cour d’honneur, cuisines médiévale, tour médiévale, orangerie, chapelle du château. .
Château de La Clayette 1 Route de Charolles La Clayette 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 28 16 35 officedetourisme@bsb71.fr
English : Journées du Patrimoine
German : Journées du Patrimoine
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine La Clayette a été mis à jour le 2025-08-22 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais