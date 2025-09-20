[Journées du Patrimoine] La collection d’estampes de Georges Braque Musée de Dieppe (Château) Dieppe

[Journées du Patrimoine] La collection d’estampes de Georges Braque

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime

Début : 2025-09-20 16:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre de la Nuit Européenne des Musées, plongez dans l’univers graphique d’un maître du cubisme, Georges Braque lors de cette visite guidée.

Réservation recommandée pour toutes les visites 02 35 06 61 99 ou par mail à museededieppe@mairie-dieppe.fr .

Musée de Dieppe (Château) / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr

English : [Journées du Patrimoine] La collection d’estampes de Georges Braque

