Vieux village / Val des Nymphes La Garde-Adhémar Drôme

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Les 42e Journées européennes du patrimoine se dérouleront du 19 au 21 septembre 2025 sur le thème du patrimoine architectural

Vieux village / Val des Nymphes La Garde-Adhémar 26700 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 04 41 31 hernandezb@orange.fr

English :

The 42nd European Heritage Days will be held from September 19 to 21, 2025 on the theme of « architectural heritage »

German :

Die 42. Europäischen Tage des Denkmals finden vom 19. bis 21. September 2025 unter dem Motto « Architektonisches Erbe » statt

Italiano :

Le 42esime Giornate Europee del Patrimonio si terranno dal 19 al 21 settembre 2025 sul tema del « patrimonio architettonico »

Espanol :

La 42ª edición de las Jornadas Europeas del Patrimonio se celebrará del 19 al 21 de septiembre de 2025 bajo el lema « patrimonio arquitectónico »

L’événement Journées du Patrimoine La Garde-Adhémar a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence