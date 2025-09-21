Journées du Patrimoine la Gare de Wassy Wassy

Journées du Patrimoine la Gare de Wassy Wassy dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine la Gare de Wassy

Gare Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Tout public

Visite commentée des équipements de la Gare par les Amis de la Gare de Wassy, son histoire et celle des lignes de chemin de fer qui la desservaient (Saint-Dizier Wassy Brousseval Doulevant et Troyes Wassy Nancy par Brienne et Sorcy). .

Gare Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 6 07 50 55 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine la Gare de Wassy Wassy a été mis à jour le 2025-08-20 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne