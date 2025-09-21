Journées du Patrimoine La George En haut des cabanes Argentonnay

En haut des cabanes Carrefour de la Croix de la Dame Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Vigne cultivée depuis 3 ans, sur les coteaux de l’Argenton, avec vue imprenable sur le bourg d’Argenton-les-Vallées. Dégustation de vin, concert violoncelle et voix avec Sophie Huguet, et présentation de l’association La George. Rendez-vous à la parcelle de vigne au carrefour de la Croix la Dame, en haut des cabanes. .

En haut des cabanes Carrefour de la Croix de la Dame Argentonnay 79150 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 12 16 15

