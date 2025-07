Journées du Patrimoine La Magnanerie Dachstein

31 rue principale Dachstein Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-20 18:00:00

2025-09-20

Visite guidées de ce château médiéval, et visite libre du parc.

Par la grille donnant sur le village, les visiteurs découvriront « La Magnanerie » en longeant les anciennes douves de la cité médiévale, puis pourront se promener dans le parc librement. Toutes les heures, les propriétaires proposeront un accès partiel aux intérieurs accompagnés d’un guide.

Petite restauration, atelier et présence de la Société d’Histoire de Molsheim.

Visite uniquement en français. .

31 rue principale Dachstein 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 38 11 61 infos@ot-molsheim-mutzig.com

English :

Guided tour of this medieval castle, and free visit of the park.

German :

Führungen durch dieses mittelalterliche Schloss und freie Besichtigung des Parks.

Italiano :

Visita guidata di questo castello medievale e visita libera del parco.

Espanol :

Visita guiada a este castillo medieval y visita libre del recinto.

