Journées du Patrimoine La maison Carré Wolxheim

27 le canal Wolxheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:30:00

2025-09-20

La Belle Époque au Canal de Wolxheim à travers les pastels de Marianne Petiti et les photographies.

Pendant les mois d’été, à la Belle Époque, la vie culturelle des familles bourgeoises et aristocratiques de Wolxheim-Le Canal était intense. Des fêtes privées avec jeux de plein air, concerts de musique de chambre, tableaux vivants et spectacles animaient les intérieurs et les jardins des demeures de ce hameau surnommé le Petit Paris .

Il y avait parmi eux deux photographes amateurs, Paul Chastelain (1856-1920) et Théodore Grass (1865-1898), ainsi que Marianne Petiti (1874-1933), une artiste peintre formée à l’art du pastel dans l’atelier privé de Lothar von Seebach.

À l’époque, pour une femme, revendiquer le statut d’artiste peintre professionnelle comportait des difficultés et exigeait de se battre contre les préjugés et les stéréotypes de genre.

Dans les maisons du Canal et des environs, quelques portraits de la main de Marianne Petiti sont conservés. Le temps d’un après-midi, exceptionnellement, certains d’entre eux seront réunis à la Maison Carré. Michelle Jacquemot, qui travaille depuis longtemps sur les élèves femmes de l’atelier de Lothar von Seebach, présentera les pastels, accompagnés de photographies d’époque prises au Canal par Paul Chastelain et Théodore Grass. .

27 le canal Wolxheim 67120 Bas-Rhin Grand Est +33 6 48 72 61 74 association.maisoncarre@gmail.com

English :

The Belle Époque at the Wolxheim Canal through Marianne Petiti’s pastels and photographs.

German :

Die Belle Époque am Wolxheimer Kanal anhand der Pastelle von Marianne Petiti und der Fotografien.

Italiano :

La Belle Époque al Canale di Wolxheim attraverso i pastelli e le fotografie di Marianne Petiti.

Espanol :

La Belle Époque en el Canal de Wolxheim a través de los pasteles y fotografías de Marianne Petiti.

