Journées du Patrimoine : La Maison de la Truie qui File en pop-up Le Pass’Temps Malestroit

Informations pratiques

Malestroit

Journées du Patrimoine : La Maison de la Truie qui File en pop-up

Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Animation familiale et créative pour redécouvrir cette maison iconique de la ville.

Le cabinet d’architecte de Ponthaud en charge de la magnifique rénovation du bâtiment classé aux Monuments historiques La maison de la Truie a créé une version en papier de l’édifice rénové. Adultes et enfants sont invités à redécouvrir l’ouvrage en remontant cette version pop-up.

10h au Pass’temps | gratuit | dès 6 ans .

Le Pass’Temps 5-7 rue Sainte-Anne Malestroit 56140 Morbihan Bretagne +33 2 97 75 18 15

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English :

L’événement Journées du Patrimoine : La Maison de la Truie qui File en pop-up Malestroit a été mis à jour le 2026-09-07 par OT MALESTROIT – Destination Brocéliande