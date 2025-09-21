Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer ! Pratoucy Sénaillac-Latronquière

Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer ! Pratoucy Sénaillac-Latronquière dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer !

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot

Tarif : 4 – 4 – EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Les artistes en herbe ou confirmés sont invités à venir exercer leur talent en croquant la maison Marot et son paysage.

Venez avec vos outils chevalet, crayons, peinture…

Un atelier enfants sera mis à disposition, sous la surveillance des parents.

Nous exposerons les œuvres en fin de journée.

Les artistes en herbe ou confirmés sont invités à venir exercer leur talent en croquant la maison Marot et son paysage.

Venez avec vos outils chevalet, crayons, peinture…

Un atelier enfants sera mis à disposition, sous la surveillance des parents.

Nous exposerons les œuvres en fin de journée. .

Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 56 88 90 82 visagesdesegala@gmail.com

English :

Budding or experienced artists are invited to come and exercise their talent by sketching the Marot house and its landscape.

Bring your tools: easel, pencils, paint?

A children’s workshop will be available, under parental supervision.

The works will be on display at the end of the day.

German :

Angehende und erfahrene Künstler sind eingeladen, ihr Talent zu trainieren, indem sie das Marot-Haus und seine Landschaft skizzieren.

Bringen Sie Ihre Werkzeuge mit: Staffelei, Stifte, Farben?

Es gibt ein Kinderatelier, das von den Eltern beaufsichtigt wird.

Die Werke werden am Ende des Tages ausgestellt.

Italiano :

Artisti in erba o esperti sono invitati a venire a mettere in pratica il loro talento disegnando la casa Marot e il suo paesaggio.

Portate i vostri strumenti: cavalletto, matite, colori?

Sarà disponibile un laboratorio per bambini, sotto la supervisione dei genitori.

I lavori saranno esposti alla fine della giornata.

Espanol :

Invitamos a artistas noveles o experimentados a practicar su talento dibujando la casa Marot y su paisaje.

Traiga sus herramientas: caballete, lápices, pintura..

Habrá un taller infantil, bajo la supervisión de los padres.

Las obras se expondrán al final de la jornada.

L’événement Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer ! Sénaillac-Latronquière a été mis à jour le 2025-08-12 par OT Figeac