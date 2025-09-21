Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer ! Pratoucy Sénaillac-Latronquière
Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer ! Pratoucy Sénaillac-Latronquière dimanche 21 septembre 2025.
Journées du patrimoine , la maison Marot se fait croquer !
Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière Lot
Tarif : 4 – 4 – EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 10:00:00
fin : 2025-09-21 17:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Les artistes en herbe ou confirmés sont invités à venir exercer leur talent en croquant la maison Marot et son paysage.
Venez avec vos outils chevalet, crayons, peinture…
Un atelier enfants sera mis à disposition, sous la surveillance des parents.
Nous exposerons les œuvres en fin de journée.
Pratoucy 2235 Route de Pratoucy Sénaillac-Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 6 56 88 90 82 visagesdesegala@gmail.com
English :
Budding or experienced artists are invited to come and exercise their talent by sketching the Marot house and its landscape.
Bring your tools: easel, pencils, paint?
A children’s workshop will be available, under parental supervision.
The works will be on display at the end of the day.
German :
Angehende und erfahrene Künstler sind eingeladen, ihr Talent zu trainieren, indem sie das Marot-Haus und seine Landschaft skizzieren.
Bringen Sie Ihre Werkzeuge mit: Staffelei, Stifte, Farben?
Es gibt ein Kinderatelier, das von den Eltern beaufsichtigt wird.
Die Werke werden am Ende des Tages ausgestellt.
Italiano :
Artisti in erba o esperti sono invitati a venire a mettere in pratica il loro talento disegnando la casa Marot e il suo paesaggio.
Portate i vostri strumenti: cavalletto, matite, colori?
Sarà disponibile un laboratorio per bambini, sotto la supervisione dei genitori.
I lavori saranno esposti alla fine della giornata.
Espanol :
Invitamos a artistas noveles o experimentados a practicar su talento dibujando la casa Marot y su paisaje.
Traiga sus herramientas: caballete, lápices, pintura..
Habrá un taller infantil, bajo la supervisión de los padres.
Las obras se expondrán al final de la jornada.
