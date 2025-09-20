Journées du patrimoine la Manufacture, un palais de l’industrie Espace des sciences de Morlaix Morlaix

Journées du patrimoine la Manufacture, un palais de l’industrie Espace des sciences de Morlaix Morlaix samedi 20 septembre 2025.

Journées du patrimoine la Manufacture, un palais de l’industrie

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Pour les Journées européennes du patrimoine, explorez les sciences à travers l’histoire de l’ancienne Manufacture des tabacs de Morlaix !

Visite de l’exposition gratuite La Manufacture un palais de l’industrie

Installée au rez-de-chaussée de l’Espace des sciences, cette exposition retrace les grandes étapes de l’évolution de ce lieu emblématique au fil des siècles.

Maquettes interactives, plans en 3D, objets connectés et tables d’architectes vous invitent à explorer la rigueur et l’élégance du bâtiment, tout en découvrant les défis techniques et humains de la production industrielle.

Et si le cœur vous en dit, vous pourrez prolonger la visite de l’Espace des sciences en accédant au parcours payant et aux 8 autres expositions ici les sciences se racontent à travers l’histoire du site, ses extraordinaires machines et les récits des anciens ouvriers !

L’exposition La Manufacture, un Palais de l’industrie est gratuite, proposée en entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Pour les autres expositions de l’Espace des sciences de Morlaix (1 billet unique) tarif spécial de 4 € pour les Journées européennes du patrimoine ! .

Espace des sciences de Morlaix 42 Quai du Léon Morlaix 29600 Finistère Bretagne +33 2 98 15 29 27

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du patrimoine la Manufacture, un palais de l’industrie Morlaix a été mis à jour le 2025-09-08 par OT BAIE DE MORLAIX