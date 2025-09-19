Journées du Patrimoine La Mytho-Rando du professeur Schlück ! Saint-Dizier
Journées du Patrimoine La Mytho-Rando du professeur Schlück ! Saint-Dizier vendredi 19 septembre 2025.
Journées du Patrimoine La Mytho-Rando du professeur Schlück !
Musée Municipal Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-19
Tout public
La Mytho-Rando du professeur Schlück !
Embarquez pour une visite de Saint-Dizier haute en couleurs et pleine de rebondissements, guidée par l’éminent professeur Schlück ! La visite se déroule en extérieur et se conclut au musée municipal de Saint-Dizier.
Réservation obligatoire. .
Musée Municipal Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Journées du Patrimoine La Mytho-Rando du professeur Schlück ! Saint-Dizier a été mis à jour le 2025-08-13 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne