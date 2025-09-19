Journées du Patrimoine La Mytho-Rando du professeur Schlück ! Saint-Dizier

Musée Municipal Saint-Dizier Haute-Marne

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-20

2025-09-19

La Mytho-Rando du professeur Schlück !

Embarquez pour une visite de Saint-Dizier haute en couleurs et pleine de rebondissements, guidée par l’éminent professeur Schlück ! La visite se déroule en extérieur et se conclut au musée municipal de Saint-Dizier.

Réservation obligatoire. .

Musée Municipal Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 50

