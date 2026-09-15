Journées du Patrimoine : La Place des Artisans Rue du Pont-Cizeau Nevers
samedi 19 septembre 2026 · Rue du Pont-Cizeau · Nevers
Informations pratiques
Nevers
Journées du Patrimoine : La Place des Artisans
Rue du Pont-Cizeau Marché Saint Arigle Nevers Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Lors des Journées du Patrimoine, la boutique La Place des Artisans propose des démonstrations toute la journée.
Rendez vous dans leur boutique, Rue du Pont Cizeau.
– Démonstration de verre filé : samedi 19 de 13h à 14h et dimanche 20 septembre de 10h à 11h
– Démonstration de fabrication de girouette : dimanche 20 septembre de 14h à 18h
– Démonstration de filage de laine : samedi 19 septembre de 10h à 12h et de 16h à 18h
Gratuit, sans réservation. Tout public. .
Rue du Pont-Cizeau Marché Saint Arigle Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté laplacedesartisans58@gmail.com
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English : Journées du Patrimoine : La Place des Artisans
L’événement Journées du Patrimoine : La Place des Artisans Nevers a été mis à jour le 2026-09-09 par OT Cap Grand Nevers
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