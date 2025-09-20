Journées du Patrimoine la Réserve Naturelle de Chourroumillas Arcangues

Réserve Naturelle de Chourroumillas Arcangues Pyrénées-Atlantiques

A 15h et à 16h30 découverte de la Réserve Naturelle Régionale de l´Etang de Chourroumillas. 15 pax maximum par créneau.

Prévoir des vêtements adaptés et des bottes. Inscription obligatoire. .

Réserve Naturelle de Chourroumillas Arcangues 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 43 08 55 animation@arcangues.fr

