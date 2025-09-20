Journées du Patrimoine La Tour du Dôme Wassy

Journées du Patrimoine La Tour du Dôme Wassy samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine La Tour du Dôme

Tour du Dôme Wassy Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Tout public

Beffroi dit Tour du Dôme inscrit Monument Historique le 13/03/1933. En 1748, construction de la Tour de l’horloge. En 1773, ajout d’un toit à l’impériale surmonté d’un campanile. En 1775, construction de la Porte Notre-Dame contre le dôme. Détruite en 1890. .

Tour du Dôme Wassy 52130 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 55 31 90

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées du Patrimoine La Tour du Dôme Wassy a été mis à jour le 2025-08-16 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne