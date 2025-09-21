Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons Prieuré de Moirax Moirax

Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons Prieuré de Moirax Moirax dimanche 21 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons

Prieuré de Moirax 1 Place de l’Église Moirax Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-21

Assistez à un moment poétique et symbolique un lâcher de pigeons sur la place de l’église de Moirax.

Un instant de grâce à partager en famille, où le ciel s’animera d’un vol blanc et léger.

Assistez à un moment poétique et symbolique un lâcher de pigeons sur la place de l’église de Moirax.

Un instant de grâce à partager en famille, où le ciel s’animera d’un vol blanc et léger. .

Prieuré de Moirax 1 Place de l’Église Moirax 47310 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

English : Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons

Witness a poetic and symbolic moment: a pigeon release in Moirax?s church square.

A moment of grace to share with the whole family, as the sky comes alive with a light, white flight.

German : Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons

Erleben Sie einen poetischen und symbolischen Moment: das Freilassen von Tauben auf dem Kirchplatz von Moirax.

Ein Moment der Gnade, den Sie mit Ihrer Familie teilen können, wenn der Himmel mit einem weißen, leichten Flug belebt wird.

Italiano :

Assistete a un momento poetico e simbolico: la liberazione dei piccioni sulla piazza della chiesa di Moirax.

Un momento di grazia da condividere con tutta la famiglia, mentre il cielo si anima di un volo leggero e bianco.

Espanol : Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons

Sea testigo de un momento poético y simbólico: la suelta de palomas en la plaza de la iglesia de Moirax.

Un momento de gracia para compartir con toda la familia, mientras el cielo cobra vida con un vuelo ligero y blanco.

L’événement Journées du Patrimoine Lâcher de pigeons Moirax a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Destination Agen