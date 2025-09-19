Journées du Patrimoine Larressore

Salle multi-activités Larressore Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2025-09-19

fin : 2025-09-19

Conférence « Etxea la maison dans la culture basque traditionnelle » par Beñat Zintzo Garmendia. Assistez à une conférence passionnante animée par Beñat Zintzo-Garmendia, historien et chercheur, spécialiste reconnu du Pays Basque. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, il partagera ses connaissances sur l’histoire, la culture, les traditions et les identités du Pays Basque. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les curieux d’histoire, les amoureux du Pays Basque ou les passionnés de culture régionale. .

Salle multi-activités Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 07

L’événement Journées du Patrimoine Larressore a été mis à jour le 2025-09-05 par Office de Tourisme Pays Basque