Journées du Patrimoine Larressore
Journées du Patrimoine Larressore samedi 20 septembre 2025.
Journées du Patrimoine
Larressore Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
Date(s) :
2025-09-20
De 14h à 18h visite guidée de l’ancien séminaire et de sa chapelle.
De 9h à 12h et de 14h à 17h visite de l’atelier de Makhilas Ainciart Bergara.
De 10h à 17h, Alki visite libre du showroom, du bâtiment et projection d’une vidéo de présentation de la société Alki labellisé « Entreprise du Patrimoine Vivant ». .
Larressore 64480 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 03 07
