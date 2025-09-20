Journées du Patrimoine L’art urbain à l’ère numérique Saint-Dizier

Muse Saint-Dizier Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Tout public

L’exposition retrace une histoire de l’art urbain et montre l’impact des technologies de production et de diffusion digitales sur le travail des artistes de ce milieu.

Au XXe siècle, les murs des villes sont marqués par une large diffusion de l’art urbain l’espace public devient un terrain d’expression privilégié, un lieu de création, d’exposition et de détournement pour un art qui se définit en marge des instances officielles. Avec l’arrivée d’internet puis des réseaux sociaux, le street art connaît une révolution, entraînant un nouveau rapport des artistes à la ville. .

Muse Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 9 72 10 50 53

