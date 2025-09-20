Journées du patrimoine Le canot de sauvetage centenaire le Papa Poydenot Rue des Naufragés du 23 mai Penmarch

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Le Papa Poydenot est un canot de sauvetage en teck, à voile et à avirons. Insubmersible, il est auto-redressable et à auto-vidange spontanée. Il appartient à l’association Papa Poydenot qui s’est fixée pour but principal d’être le conservatoire de la mémoire des équipages des canots de sauvetage à avirons et à voile. Il est visible à la pointe de Penmarc’h, à St-Pierre, près du phare d’Eckmühl. Depuis 1992, il est classé au titre des monuments historiques.

À découvrir également l’histoire du sauvetage en mer, son organisation à Penmarc’h, l’action des courageux sauveteurs penmarc’hais, l’évolution des canots de sauvetage. .

Rue des Naufragés du 23 mai Canot de sauvetage Le Papa Poydenot Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 82 37 99

