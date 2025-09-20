Journées du patrimoine Le Château de Josselin fait Escale en 1910 Place de la Congrégation Josselin

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

Cette année, le domaine de Josselin fait escale en 1910 et fête l’aviation.

Pour les Journées Européennes du Patrimoine, l’entrée est proposée à tarif réduit pour tous. Elle donne accès au rez-de-chaussée et au premier étage du château ainsi qu’aux jardins et au Musée de Poupées et de Jouets.

Au programme des animations démonstrations de danse sur la terrasse et jeux dans les jardins.

Le Château de Josselin et le Musée de poupées et jouets seront ouverts au public le samedi 20 septembre et le dimanche 21 septembre de 11h à 18h.

Tarif spécial 6€ par adulte (château, jardins et musée). .

Place de la Congrégation Château Josselin 56120 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 45

