Journées du Patrimoine Le château de Vermette LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay

Journées du Patrimoine Le château de Vermette LA CHAPELLE GAUDIN Argentonnay samedi 20 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Le château de Vermette

LA CHAPELLE GAUDIN Château de Vermette Argentonnay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Construit autour de 1520 par un certain Hugues Cartier, nommé receveur par le vicomte Louis d’Amboise, le château est entouré de douves plus décoratives que dissuasives. Bâti en granit et en roche métamorphique, le château, inscrit aux

monuments historiques en 1941, fut incendié durant la Révolution et si l’aile nord demeure à peu près intacte, terminée par deux échauguettes décoratives, l’aile Est a été amputée. .

LA CHAPELLE GAUDIN Château de Vermette Argentonnay 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine vermetteevents@gmail.com

English : Journées du Patrimoine Le château de Vermette

German : Journées du Patrimoine Le château de Vermette

Italiano :

Espanol : Journées du Patrimoine Le château de Vermette

L’événement Journées du Patrimoine Le château de Vermette Argentonnay a été mis à jour le 2025-09-04 par OT Bocage Bressuirais