Journées du Patrimoine, Le circuit des chapelles Luçon

Début : 2025-09-21 14:00:00
Le circuit des chapelles
– chapelle de l’Hôpital
– chapelle Mille souris
– chapelle du Carmel
Visite guidée 2h10
Limité à 20 personnes
Rendez-vous devant le monument aux morts de 1870, place Leclerc .
Luçon 85400 Vendée Pays de la Loire +33 6 14 63 89 42 alucontpc@gmail.com
