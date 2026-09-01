Informations pratiques

Saint-Ulphace

Journées du Patrimoine – Le collectif de la Roseraie

Saint-Ulphace Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 11:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Collectif de la Roseraie réunit artistes, artisans et auteurs sarthois autour d’un projet unique.

Chacun réalisera une pièce d’exception inspirée par l’essence même de notre collectif : la roseraie, symbole d’un patrimoine vivant, fragile, à préserver et à transmettre

Samedi 19 septembre :

14h à 22h : Exposition, démonstrations, animations musicales et marché d’art

20h : Concert exceptionnel du Duo Rapsode

Dimanche 20 septembre :

11h à 18h : Exposition, démonstrations, animations musicales et marché d’art

Entrée libre tout le weekend .

Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire contact.laroseraie@protonmail.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Le collectif de la Roseraie Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays Perche Sarthois