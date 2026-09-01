Journées du Patrimoine – Le collectif de la Roseraie Saint-Ulphace
samedi 19 septembre 2026 · Saint-Ulphace
Informations pratiques
Saint-Ulphace
Journées du Patrimoine – Le collectif de la Roseraie
Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 11:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2026, le Collectif de la Roseraie réunit artistes, artisans et auteurs sarthois autour d’un projet unique.
Chacun réalisera une pièce d’exception inspirée par l’essence même de notre collectif : la roseraie, symbole d’un patrimoine vivant, fragile, à préserver et à transmettre
Samedi 19 septembre :
14h à 22h : Exposition, démonstrations, animations musicales et marché d’art
20h : Concert exceptionnel du Duo Rapsode
Dimanche 20 septembre :
11h à 18h : Exposition, démonstrations, animations musicales et marché d’art
Entrée libre tout le weekend .
Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire contact.laroseraie@protonmail.com
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English :
L’événement Journées du Patrimoine – Le collectif de la Roseraie Saint-Ulphace a été mis à jour le 2026-09-09 par Pays Perche Sarthois
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