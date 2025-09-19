JOURNÉES DU PATRIMOINE LE DOMAINE DE CLAIRFONT Toulouges
JOURNÉES DU PATRIMOINE LE DOMAINE DE CLAIRFONT
1 Boulevard de Clairfont Toulouges Pyrénées-Orientales
Début : 2025-09-19 18:00:00
2025-09-19
Inauguration du totem du domaine de Clairfont, conférence sur l’architecte Viggo Dorph-Petersen par Bernard Soler. L’histoire du mas de Clairfont par le groupe « Découvrir Toulouges »….
1 Boulevard de Clairfont Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 51 11
English :
Inauguration of the totem pole on the Clairfont estate, lecture on architect Viggo Dorph-Petersen by Bernard Soler. The history of the Mas de Clairfont by the « Découvrir Toulouges » group ….
German :
Einweihung des Totempfahls der Domaine de Clairfont, Vortrag über den Architekten Viggo Dorph-Petersen von Bernard Soler. Die Geschichte des Mas de Clairfont von der Gruppe « Découvrir Toulouges »….
Italiano :
Inaugurazione del totem nella tenuta di Clairfont, conferenza di Bernard Soler sull’architetto Viggo Dorph-Petersen. La storia del Mas de Clairfont a cura del gruppo « Découvrir Toulouges » ….
Espanol :
Inauguración del tótem de la finca de Clairfont, conferencia sobre el arquitecto Viggo Dorph-Petersen a cargo de Bernard Soler. La historia del Mas de Clairfont por el grupo « Découvrir Toulouges » ….
