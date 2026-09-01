Journées du Patrimoine – Le Domaine des Roches Blanches Les Roches Blanches Le Pin

Informations pratiques

Le Pin

Journées du Patrimoine – Le Domaine des Roches Blanches

Les Roches Blanches Domaine des Roches Blanches Le Pin Deux-Sèvres

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base – plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Le Domaine des Roches Blanches vous ouvre exceptionnellement ses portes pour un week-end de découvertes

uniques. Visites guidées de 2 heures par le propriétaire des lieux à la découverte de 60 hectares d’histoire, entre arbres

bicentenaires et espaces préservés d’une grande diversité.

Nouveauté exclusive : Le Pavillon de l’étang, une œuvre architecturale sur pilotis entièrement réalisée par des artisans

locaux en chêne du domaine. Un lieu magique conçu pour voir… et pour être vu.

Réservation conseillée au 06.23.00.08.59.

Visite guidée samedi et dimanche, à 10 h et à 15 h, arrivée 15 minutes avant le départ. Se munir de bonnes chaussures. .

Les Roches Blanches Domaine des Roches Blanches Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 00 08 59 domainedesrochesblanches@gmail.com

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English : Journées du Patrimoine – Le Domaine des Roches Blanches

L’événement Journées du Patrimoine – Le Domaine des Roches Blanches Le Pin a été mis à jour le 2026-09-02 par OT Bocage Bressuirais