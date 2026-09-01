Informations pratiques

Saint-Vitte-sur-Briance

Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance

Le bourg Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 10:00:00

fin : 2026-09-18 14:00:00

Date(s) :

2026-09-18

Four à pain communal à St Vitte-sur-Briance. Confection de pain dans le four à pain communal. 10h confection du pain dans le local technique de la commune, puis cuisson au four. Sortie du four vers 14h. .

Le bourg Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairiestvittesurbriance@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance

L’événement Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne