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Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance

vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Vitte-sur-Briance

Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
87380 Saint-Vitte-sur-Briance
Département
Haute-Vienne
Tarif
Gratuit

Saint-Vitte-sur-Briance

Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance

Le bourg Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 14:00:00

Date(s) :
2026-09-18

Four à pain communal à St Vitte-sur-Briance. Confection de pain dans le four à pain communal. 10h confection du pain dans le local technique de la commune, puis cuisson au four. Sortie du four vers 14h.   .

Le bourg Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine   mairiestvittesurbriance@orange.fr

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English : Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance

L’événement Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne

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