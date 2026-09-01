Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Vitte-sur-Briance
Informations pratiques
Saint-Vitte-sur-Briance
Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance
Le bourg Saint-Vitte-sur-Briance Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 10:00:00
fin : 2026-09-18 14:00:00
Date(s) :
2026-09-18
Four à pain communal à St Vitte-sur-Briance. Confection de pain dans le four à pain communal. 10h confection du pain dans le local technique de la commune, puis cuisson au four. Sortie du four vers 14h. .
Le bourg Saint-Vitte-sur-Briance 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine mairiestvittesurbriance@orange.fr
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English : Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance
L’événement Journées du Patrimoine le four à pain à Saint-Vitte-Sur-Briance Saint-Vitte-sur-Briance a été mis à jour le 2026-08-22 par OT Briance Sud Haute-Vienne
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