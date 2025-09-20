Journées du Patrimoine le Kost ar c’hoat à Gouarec Rue des Halles Gouarec

Rue des Halles HALLES Gouarec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Dans le Centre Historique de Gouarec, sous les Halles ouvertes; l’association Gouarec Animation propose une après-midi initiation à la danse Kost ar c’hoat avec le groupe de danseurs et danseuses Danserien bro an Doré accompagné en musique par le groupe Diavanoz et les sonneurs Mado et Gilbert.

Le fest-deiz débutera à 14h et sera gratuit avec petite restauration et buvette sur place.

Org. Gouarec Animation .

Rue des Halles HALLES Gouarec 22570 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 29 95 87 48

