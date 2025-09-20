Journées du Patrimoine Le logis de Puy-Blain Logis de Puy Blain Bressuire

Logis de Puy Blain Allée Pihoué Bressuire Deux-Sèvres

Gratuit

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

2025-09-20

Le Puy-Blain est un ensemble architectural comprenant un logis de la fin du XVIème siècle ainsi que des restes de fortification et d’un logis plus ancien (vraisemblablement XIVème-XVème).

L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 2009.

Visites guidées centrées sur l’histoire et l’architecture des bâtiments, typique d’un logis fortifié du XVIème siècle. .

Logis de Puy Blain Allée Pihoué Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 61 89

