Journées du Patrimoine Le logis de Puy-Blain Logis de Puy Blain Bressuire

Journées du Patrimoine Le logis de Puy-Blain samedi 20 septembre 2025.
Logis de Puy Blain Allée Pihoué Bressuire Deux-Sèvres
Gratuit
Gratuit
2025-09-20
2025-09-21
2025-09-20
Le Puy-Blain est un ensemble architectural comprenant un logis de la fin du XVIème siècle ainsi que des restes de fortification et d’un logis plus ancien (vraisemblablement XIVème-XVème).
L’édifice est inscrit au titre des monuments historiques en 2009.
Visites guidées centrées sur l’histoire et l’architecture des bâtiments, typique d’un logis fortifié du XVIème siècle. .
Logis de Puy Blain Allée Pihoué Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 20 61 89
