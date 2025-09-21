Journées du patrimoine Le Pin Le Pin
Espace Queveau, La mairie Le Pin Deux-Sèvres
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Balade pédestre à la rencontre du patrimoine naturel, visites du souterrain et du clocher du XII ème siècle. Découverte de l’exposition photographique « Les Pintais s’exposent » du Frère René.
Déjeuner sur place ou à emporter, réservation à la Fontaine Fleurie avant le 12/09, au 05.49.82.36.82. .
+33 5 49 81 10 20 accueil@mairiedupin.fr
