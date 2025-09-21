Journées du patrimoine Le Pin Le Pin

Journées du patrimoine Le Pin

Journées du patrimoine Le Pin Le Pin dimanche 21 septembre 2025.

Journées du patrimoine Le Pin

Espace Queveau, La mairie Le Pin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-21

Balade pédestre à la rencontre du patrimoine naturel, visites du souterrain et du clocher du XII ème siècle. Découverte de l’exposition photographique « Les Pintais s’exposent » du Frère René.
Déjeuner sur place ou à emporter, réservation à la Fontaine Fleurie avant le 12/09, au 05.49.82.36.82.   .

Espace Queveau, La mairie Le Pin 79140 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 10 20  accueil@mairiedupin.fr

English : Journées du patrimoine Le Pin

German : Journées du patrimoine Le Pin

Italiano :

Espanol : Journées du patrimoine Le Pin

L’événement Journées du patrimoine Le Pin Le Pin a été mis à jour le 2025-09-11 par OT Bocage Bressuirais