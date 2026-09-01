Journées du Patrimoine | Le Procès du Loup Gamaches
dimanche 20 septembre 2026 · Gamaches
Informations pratiques
Gamaches
Journées du Patrimoine | Le Procès du Loup
1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-20
La Compagnie ALTUS programme de Zarko Petan « Le Procès du Loup ».
Gratuit
La Compagnie ALTUS programme de Zarko Petan « Le Procès du Loup ».
Gratuit .
1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43
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English :
The ALTUS Company presents Zarko Petan’s play « The Trial of the Wolf. »
Free
L’événement Journées du Patrimoine | Le Procès du Loup Gamaches a été mis à jour le 2026-09-03 par DESTINATION LE TREPORT – MERS
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