Informations pratiques

Gamaches

Journées du Patrimoine | Le Procès du Loup

1 Impasse Georges Roger Gamaches Somme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-20

La Compagnie ALTUS programme de Zarko Petan « Le Procès du Loup ».

Gratuit

La Compagnie ALTUS programme de Zarko Petan « Le Procès du Loup ».

Gratuit .

1 Impasse Georges Roger Gamaches 80220 Somme Hauts-de-France +33 3 22 61 30 43

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English :

The ALTUS Company presents Zarko Petan’s play « The Trial of the Wolf. »

Free

L’événement Journées du Patrimoine | Le Procès du Loup Gamaches a été mis à jour le 2026-09-03 par DESTINATION LE TREPORT – MERS