Journées du Patrimoine Le Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

Journées du Patrimoine Le Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou

Baugé 8 Rue de la Girouardière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-20 17:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Admirez la relique de la Vraie Croix d’Anjou richement ornée de pierres précieuses, à Baugé depuis 1790.

Venez contempler la Vraie Croix d’Anjou, découvrez un espace dédié à son histoire, de ses origines à nos jours…

et repartez avec un souvenir, en passant par la boutique du Sanctuaire. .

Baugé 8 Rue de la Girouardière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 75 49 contact@vraiecroixdanjou.com

English :

Admire the relic of the True Cross of Anjou, richly decorated with precious stones, in Baugé since 1790.

German :

Bewundern Sie die mit Edelsteinen reich verzierte Reliquie des Wahren Kreuzes von Anjou, die sich seit 1790 in Baugé befindet.

Italiano :

Ammirate la reliquia della Vera Croce d’Angiò, riccamente decorata con pietre preziose, a Baugé dal 1790.

Espanol :

Admire la reliquia de la Vera Cruz de Anjou, ricamente decorada con piedras preciosas, en Baugé desde 1790.

L’événement Journées du Patrimoine Le Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-15 par Office de tourisme Baugeois Vallée en Anjou