Journées du Patrimoine Le Sanctuaire de la Vraie Croix d’Anjou Baugé Baugé-en-Anjou

Baugé 8 Rue de la Girouardière Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire
Début : 2025-09-20 14:30:00
fin : 2025-09-20 17:00:00
2025-09-20 2025-09-21
Admirez la relique de la Vraie Croix d’Anjou richement ornée de pierres précieuses, à Baugé depuis 1790.
Venez contempler la Vraie Croix d’Anjou, découvrez un espace dédié à son histoire, de ses origines à nos jours…
et repartez avec un souvenir, en passant par la boutique du Sanctuaire. .
Baugé 8 Rue de la Girouardière Baugé-en-Anjou 49150 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 89 75 49 contact@vraiecroixdanjou.com
English :
Admire the relic of the True Cross of Anjou, richly decorated with precious stones, in Baugé since 1790.
German :
Bewundern Sie die mit Edelsteinen reich verzierte Reliquie des Wahren Kreuzes von Anjou, die sich seit 1790 in Baugé befindet.
Italiano :
Ammirate la reliquia della Vera Croce d’Angiò, riccamente decorata con pietre preziose, a Baugé dal 1790.
Espanol :
Admire la reliquia de la Vera Cruz de Anjou, ricamente decorada con piedras preciosas, en Baugé desde 1790.
L'événement Journées du Patrimoine Le Sanctuaire de la Vraie Croix d'Anjou Baugé-en-Anjou a été mis à jour le 2025-09-15