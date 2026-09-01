Journées du Patrimoine – Le Sémaphore ouvre ses portes Sémaphore de Piriac-sur-Mer Piriac-sur-Mer

Informations pratiques

Piriac-sur-Mer

Journées du Patrimoine – Le Sémaphore ouvre ses portes

Sémaphore de Piriac-sur-Mer Impasse du Sémaphore Piriac-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 11:30:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine (JEP 2026), le Sémaphore de la pointe du Castelli, propriété de la Marine Nationale sur le territoire de la commune de Piriac, ouvre ses portes.

Ce Sémaphore, initialement créé sous l’époque napoléonienne, est appelé le ‘’Sphinx’. Reconstruit en 1986, il constitue un des éléments de veille visuelle, radar et radio VHF sur le ruban atlantique.

Il a pour mission la Défense Maritime du Territoire, la sauvegarde de la vie humaine et la surveillance de l’environnement marin.

À visiter, pour compléter ses connaissances patrimoniales maritimes.

Inscriptions au préalable à l’Office de Tourisme de Piriac-sur-Mer AVANT LE 14 SEPTEMBRE.

Conditions de participation :

– Personne originaire d’un pays européen ou d’un état membre de l’OTAN (une enquête administrative de gendarmerie sera effectuée au préalable)

– Être majeur ou accompagné, et en bon état de santé (escalier de 50 marches sans accès PMR)

– Pièce d’identité obligatoire

– Pas de visite possible sans inscription

A noter :

L’utilisation des appareils connectés ou photographiques est formellement interdite sur l’ensemble du site

Les sacs supérieurs à 15L seront interdits (étroitesse des lieux et contrainte de sécurité)

Aucun accès aux sanitaires ne sera donné

Visites pouvant être annulées, sans préavis.

Se présenter 15 minutes avant le créneau prévu.

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Sémaphore de Piriac-sur-Mer Impasse du Sémaphore Piriac-sur-Mer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 24 34 44 contact@labaule-guerande.com

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English :

L’événement Journées du Patrimoine – Le Sémaphore ouvre ses portes Piriac-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-11 par ADT44