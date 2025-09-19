Journées du Patrimoine Le street art en musique Bressuire

Journées du Patrimoine Le street art en musique Bressuire vendredi 19 septembre 2025.

Journées du Patrimoine Le street art en musique

Place Pouzineau Bressuire Deux-Sèvres

Depuis 2021, plus d’une dizaine d’œuvres colorent les rues de Bressuire, réalisées par plusieurs artistes de street art. Inspirés par 11 d’entre elles, les élèves en Musique Assistée par Ordinateur du Conservatoire, encadrés par Antoine Bonnet, les ont mises en musique. Découvrez ou redécouvrez le Street Art le temps d’une balade guidée aux multiples ambiances musicales. .

Place Pouzineau Bressuire 79300 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 65 34 63

