Journées du patrimoine le temple protestant Thann

Journées du patrimoine le temple protestant

rue du Temple Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21 17:00:00

2025-09-21

Découvrez le temple et une exposition dédiée à Martin Luther King. Une visite entre spiritualité et histoire pour mieux comprendre son message et son combat pour les droits civiques.

rue du Temple Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 38 53 08

English :

Discover the temple and an exhibition dedicated to Martin Luther King. A visit between spirituality and history to better understand his message and his fight for civil rights.

German :

Entdecken Sie den Tempel und eine Ausstellung, die Martin Luther King gewidmet ist. Ein Besuch zwischen Spiritualität und Geschichte, um seine Botschaft und seinen Kampf für die Bürgerrechte besser zu verstehen.

Italiano :

Scoprite il tempio e la mostra dedicata a Martin Luther King. Una visita che unisce spiritualità e storia per comprendere meglio il suo messaggio e la sua lotta per i diritti civili.

Espanol :

Descubra el templo y una exposición dedicada a Martin Luther King. Una visita que combina espiritualidad e historia para comprender mejor su mensaje y su lucha por los derechos civiles.

