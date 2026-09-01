Informations pratiques

Le Haut Soultzbach

Journées du Patrimoine : Le Vallon du Soultzbach à travers les siècles

Rue du Soultzbach Le Haut Soultzbach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir le Vallon du Soultzbach à travers les siècles grâce à la présentation de documents. Des atelier calligraphie avec la participation du Centre de Recherche sur l’Histoire des familles seront aussi proposés.

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, venez découvrir le Vallon du Soultzbach à travers les siècles grâce à la présentation de documents. Des atelier calligraphie avec la participation du Centre de Recherche sur l’Histoire des familles seront aussi proposés. 0 .

Rue du Soultzbach Le Haut Soultzbach 68780 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 82 41 99

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English :

As part of Heritage Days, come discover the Soultzbach Valley through the centuries via an exhibition of historical documents. Calligraphy workshops, organized in collaboration with the Center for Research on Family History, will also be offered.

L’événement Journées du Patrimoine : Le Vallon du Soultzbach à travers les siècles Le Haut Soultzbach a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme de la Vallée de la Doller et du Soultzbach