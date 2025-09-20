Journées du patrimoine le vieux château de Gençay Gençay

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

2025-09-20

Venez résoudre la grande énigme du

château de Gençay !

Des comédiens vous attendent pour vous aiguiller lors de ce spectacle en déambulation !

GRATUIT OUVERT À TOUS

RESTAURATION SUR PLACE !

ESPACE JEUX

PREMIER DÉPART: À 10H30

DEUXIÈME DÉPART: À 15H00

RDV AU CHÂTEAU DE GENÇAY .

Le vieux château Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 33 30 72

