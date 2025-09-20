Journées du patrimoine le vieux château de Gençay Gençay
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20
Venez résoudre la grande énigme du
château de Gençay !
Des comédiens vous attendent pour vous aiguiller lors de ce spectacle en déambulation !
GRATUIT OUVERT À TOUS
RESTAURATION SUR PLACE !
ESPACE JEUX
PREMIER DÉPART: À 10H30
DEUXIÈME DÉPART: À 15H00
RDV AU CHÂTEAU DE GENÇAY .
Le vieux château Gençay 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 49 33 30 72
